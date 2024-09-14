الخارجية الروسية: تزويد البرتغال لأوكرانيا بمروحيات روسية خطوة عدائية

موسكو-سانا

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن تزويد البرتغال للنظام الأوكراني بست مروحيات لمكافحة الحرائق “خطوة عدائية تجاه موسكو”.

ونقل موقع قناة آر تي عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها في تعليق نشرته على موقع الوزارة الرسمي اليوم: “نحن نعتبر نقل هذه الطائرات إلى نظام كييف خطوة عدائية أخرى تجاه بلدنا”.

وأضافت زاخاروفا: “إن مثل هذه الإجراءات من قبل البرتغال تشير إلى فقدانها شبه الكامل لاستقلالها في السياسة الخارجية، وتسهم في زيادة تعميق الأزمة في العلاقات الروسية البرتغالية، والتي كانت مبنية في السابق على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح البلدين”.

وكانت السلطات البرتغالية أعلنت في وقت سابق عن استكمال عملية تسليم ست مروحيات روسية لمكافحة الحرائق إلى أوكرانيا.

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