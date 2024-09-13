شهيد وأربعة جرحى جراء غارة للعدو الإسرائيلي على منزل بجنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح بينهم طفلة اليوم جراء غارة شنها العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة الأحمدية في البقاع الغربي جنوبي لبنان.

ونقلت االوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قوله في بيان: إن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة أربعة بجروح من بينهم طفلة”.

كما جدد طيران العدو الإسرائيلي الحربي اعتداءاته وانتهاكاته لبلدات وقرى جنوب لبنان، وشن في وقت سابق اليوم غارات على دفعتين على أطراف بلدة مجدل زون – وادي حسن وبليدا.

وكان 3 أشخاص استشهدوا بينهم طفل أمس جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي دراجتين ناريتين على طريق النبطية كفرجوز جنوب لبنان.

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