تشيلي تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أعلنت محكمة العدل الدولية تلقيها طلباً من تشيلي للانضمام إلى قضية جرائم الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي على خلفية عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن تشيلي طلبت الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948 لافتة إلى رغبة تشيلي بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية.

وأكدت تشيلي في طلبها على أن المحكمة يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل خاص استخدام مسؤولي الاحتلال تصريحات ترتبط بالإبادة الجماعية.

وبذلك تصبح تشيلي الدولة الثامنة التي تعلن انضمامها إلى قضية الإبادة الجماعية بقطاع غزة بعد فلسطين ونيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

ورحبت حركة حماس بتقديم تشيلي طلباً للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال مؤكدة على المواقف الإنسانية لتشيلي وانحيازها لقيم العدالة ورفضها للانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية.

ودعت الحركة دول العالم كافة إلى الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية وتصعيد كل أشكال الضغط عليه لوقف حربه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني ومنع إفلات مسؤوليه من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية.

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