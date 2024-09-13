نجاح عمل جراحي نوعي في مشفى الباسل بطرطوس

طرطوس-سانا

أجرى الكادر الطبي في الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس عملاً جراحياً نوعياً مشتركاً بين الشعبتين الأذنية والجراحة العصبية بتدبير نز سائل دماغي شوكي رضي لمريض راجع المشفى إثر تعرضه لحادث أدى إلى كسور في قاعدة الجمجمة.

وأوضح مدير الهيئة الدكتور إسكندر عمار في تصريح لمراسلة سانا أنه تم قبول المريض ومتابعته في شعبة الجراحة العصبية، وبعد إجراء الاستقصاءات الشعاعية تبين وجود كسر قاعدة أمامية يسرى على مستوى الجدار الخلفي للجيب الجبهي ويمتد باتجاه الصفيحة الغربالية.

وبين الدكتور عمار أنه مع استمرار المضاعفات التي يعاني منها المريض بالرغم من اتخاذ الإجراءات العلاجية المطلوبة كان لا بد من متابعة تقييم الحالة من أطباء الشعبة الأذنية بالتعاون مع أطباء شعبة الجراحة العصبية، وتقرر إجراء العمل الجراحي للمريض.

بدوره أوضح رئيس قسم أمراض الرأس والعنق وجراحتها الدكتور محمد خليل اختصاصي الأذنية أنها المرة الأولى التي تجرى فيها عملية نوعية بالتعاون بين الشعبة الأذنية والجراحة التنظيرية وشعبة الجراحة العصبية في المشفى، وذلك بعد تحديد مكان الكسور، ووضع خطة لمعالجتها ليتم التدخل تنظيرياً على منطقة النز والتدخل الخارجي على منطقة الكسر بالجدار الخلفي للصفيحة أو للجيب الجبهي.

وأشار الدكتور خليل إلى أن خطورة استمرار النز تكمن في انتقال السائل الدماغ الشوكي من وسط عقيم الدماغ إلى وسط غير عقيم الأنف، الأمر الذي يحدث التهابات سحايا متكررة تودي بحياة المريض، مضيفاً: إن العمل الجراحي أجري ضمن الإمكانات الموجودة في المشفى، وبخبرات الفريق الجراحي من الأطباء المختصين والمقيمين وأطباء التخدير والكادر التمريضي والفني فيه.

وأكد الدكتور خليل أنه تمت متابعة المريض بعد الجراحة من قبل الأطباء المتخصصين، ومتابعة العلاج الدوائي المناسب، وتوقف النز مباشرة، وتحسنت الحالة السريرية للمريض، ومع زوال الحرارة والإنتان ومراقبة تحسن حالته تم تخريج المريض بوضع صحي ممتاز.

نجوى العلي

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