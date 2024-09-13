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أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها جراء تراجع الدولار

2024-09-13

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب ضعف الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2565.65 دولاراً للأونصة، وارتفع بنحو 3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2593.30 دولاراً.

وتراجع الدولار الأمريكي 0.3 بالمئة، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.94 دولاراً للأونصة، كما زاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 985.20 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1055.64 دولاراً للأونصة.

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