اختتام بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية باللاذقية

اللاذقية-سانا

اختتمت منافسات السباحة البارالمبية لمسافة 50 متراً التي أقامها الاتحاد العربي السوري للرياضات الخاصة في المسبح الشتوي بمجمع مسابح مدينة الأسد الرياضية، بمشاركة 18 لاعباً من دمشق وحلب واللاذقية.

ففي سباق 50 متر حرة “اس 9″، توج بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي وليد خاص، وعلي موسى، ومحمود بركاوي.

وفي سباق 50 متر حرة “اس 10″، أحمد زيدان، ونادر حمدي، وعامر قدسي. وفي سباق “اس 5/6” عامر سلوم، وعمار الباشا، ونبيل شملص، وفي سباق /اس7/8/ محمود حجو، ومحمد جفان، وأشرف دالي.

وفي سباق 50 متر صدر “اس 10″، فاز بالمراكز الأولى على التوالي عامر قدسي، وأحمد زيدان، ونادر حمدي، وبالظهر “اس 9” وليد خاص، وعلي موسى، ومازن سلطان.

وفي سباق 50 متر صدر “اس 5/6” عمار الباشا، وعامر سلوم، ونبيل شملص.

وفي سباق “اس 7/8″، أشرف دالي، ومحمود حجو، ومحمد جبان، فيما نال المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في سباق 50 متر صدر تصنيف “اس 9” سليمان طه، ومحمود بركاوي، وبهاء يوسف.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أن بطولة الجمهورية لاتحاد الرياضات الخاصة انطلقت قبل أسبوع بلعبة الريشة الطائرة، وستستمر لأسبوع آخر بالقوة البدنية، وذلك بهدف إشراك أكبر قدر ممكن من اللاعبين من أجل انتقاء المنتخبات الوطنية، وتحضيرها بشكل جيد للمشاركة في البطولات الخارجية، لافتاً إلى أن الاتحاد الرياضي يقدم لهذه الشريحة دعماً كبيراً من الناحية المعنوية والمادية.

بدوره رئيس اتحاد الرياضات الخاصة عبود عبود لفت إلى أن الهدف من إقامة بطولة الجمهورية للرياضات الخاصة هو انتقاء لاعبي المنتخبات الوطنية الذين سيمثلوننا في البطولات والمحافل البارالمبية، وطموحنا النهوض بهذه الرياضة لأنها مؤثرة في النفوس، وهناك دعم لا محدود لهؤلاء الرياضيين لأنهم قادرون ومتمكنون، مؤكدا في الوقت نفسه أن هدف الاتحاد تطوير هؤلاء اللاعبين والارتقاء بمستواهم للوصول بهم إلى منصات التتويج.

أما أمين سر الاتحاد جمال عليوي فقال: إن بطولة الجمهورية للسباحة للرياضات الخاصة تقام للمرة الأولى وفق المعايير البارالمبية، وإن منافسات الـ 50 متراً كانت قوية ومبشرة بالخير، وأفرزت خامات واعدة حققت أرقاما جيدة في التصنيفات، وستتم الاستفادة منها ضمن منتخباتنا الوطنية كاشفا بأن هناك دورة بارالمبية مع بداية العام القادم، واتحاد الرياضات الخاصة لديه خطة جديدة شاملة للمشاركة في مختلف الألعاب البارالمبية.

وتم في نهاية البطولة تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة.

نبيل علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen