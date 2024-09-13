أربعون شهيداً جراء قصف العدو الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

القدس المحتلة-سانا

استشهد 40 فلسطينياً وأصيب العشرات من جراء قصف العدو الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومنطقة بئر النعجة شماله ومدينة رفح جنوبه ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرقها، ما أسفر عن استشهاد 40 فلسطينياً بينهم أطفال وإصابة العشرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41118 فلسطينياً وإصابة 95125، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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