مصادر أمنية أوروبية: عملية المقاومة اللبنانية ضد قاعدتين للعدو الإسرائيلي في آب الماضي أوقعت عشرات القتلى والجرحى بصفوفه

بيروت-سانا

كشفت مصادر أمنية أوروبية أن العملية التي نفذتها المقاومة اللبنانية ضد قاعدتين للعدو الإسرائيلي في 25 آب الماضي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوفه.

وقالت المصادر: إن العملية التي نفذتها المقاومة اللبنانية واستهدفت وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في قاعدة غليلوت بضواحي “تل أبيب” وقاعدة عين شيمر، رداً على اغتيال القائد فؤاد شكر، أدت إلى مقتل 22 إسرائيلياً وإصابة 74 آخرين.

وكانت المقاومة قد نفذت في 25 آب الماضي هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيّرات على القاعدتين، بالتزامن مع ‏استهداف مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ لتسهيل عبور المسيّرات باتجاه القاعدتين.

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