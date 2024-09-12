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الجيش الجزائري يوقف أربعة إرهابيين في ولاية تمنراست

2024-09-12

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم اعتقال أربعة إرهابيين في ولاية تمنراست جنوب العاصمة الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة قولها في بيان: إن “مصالح الأمن للجيش الوطني الشعبي في تمنراست تمكنت من توقيف أربعة إرهابيين ينشطون في منطقة الساحل”، مؤكدة استمرار جهود القوات المسلحة في تطهير البلاد من بقايا الإرهاب وبسط الأمن في كل ربوع الوطن.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت في الثالث عشر من حزيران الماضي توقيف شخص كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

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