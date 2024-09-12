وزارة التربية تمدد فترة التسجيل للاختبارات والفحوص الفنية في المعاهد الرياضية

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية فترة التسجيل وتقديم الطلبات للاشتراك بالاختبارات والفحوص الفنية للالتحاق بمعاهد التربية الرياضية لعام 2024-2025 لحملة الشهادة الثانوية بفروعها كلها حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين 16 أيلول 2024.

وقالت الوزارة في بيان لها: “لاحقاً لإعلان وزارة التربية المتضمن تحديد شروط ومواعيد إجراء الاختبارات والفحوص الفنية للاشتراك في معاهد التربية الرياضية للعام الدراسي الحالي فإن وزارة التربية تمدد فترة التسجيل وتقديم الطلبات حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين 16 أيلول الجاري”.

وكانت الوزارة قد حددت في الثامن والعشرين من آب الماضي موعد التسجيل للاشتراك بالاختبارات الفنية لمعاهد التربية الرياضية اعتباراً من الـ 3 من أيلول الجاري حتى الـ 12 منه.

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen