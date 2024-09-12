بوتين لوزير الخارجية الصيني: روسيا والصين تدافعان عن مبادئ النظام العالمي العادل

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والصين تدافعان عن مبادئ النظام العالمي الديمقراطي العادل، مشيراً إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين كانت مثمرة ومفيدة للجانبين لسنوات عديدة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم: إن “روسيا والصين تدافعان بشكل مشترك عن مبادئ النظام العالمي الديمقراطي العادل والقائم على القانون الدولي والسيادة والمساواة، وتدعمان الدول ذات التفكير المماثل من دول الجنوب العالمي”.

وأكد بوتين أن “العلاقات تتطور في الاتجاهات كلها، ونحن نتحدث عن تنسيق العمل على الساحة الدولية والتعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني”.

بدوره قال وزير الخارجية الصيني: إن “روسيا والصين تعملان على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتقاومان الترهيب الأحادي، وتعارضان المواجهة بين الكتل”، مشيراً إلى أن “ذلك يتماشى مع التوجهات الحديثة والآمال المشتركة”.

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