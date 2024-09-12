لاستلام مستحقاتهم.. التجاري السوري يدعو المواطنين الذين تأخر في تسليم بطاقاتهم إلى مراجعة فروعه

دمشق-سانا

دعا المصرف التجاري السوري المتعاملين الذين حصل تأخير في تسليمهم بطاقاتهم المصرفية إلى مراجعة فروعه مصطحبين بطاقة “الفيزا” لإجراء عملية السحب النقدي بغية تمكينهم من سحب مستحقاتهم ورواتبهم.

وذكر المصرف في بيان تلقته سانا اليوم أن الفروع التي يمكن للمتعاملين مراجعتها هي دمشق الفروع 3-7-11-13-14-16-الحجاز-الزبلطاني و “ريف دمشق جديدة عرطوز- التل – دير عطية – جرمانا – ضاحية الأسد”.

وفي “حمص -1-3-5” و “طرطوس -1-2- صافيتا – بانياس – الدريكيش- الشيخ بدر”.

وفي اللاذقية الفروع -1-4 وجبلة والقرداحة.

وفي حلب وحماة في جميع الفروع وفروع درعا ودير الزور والحسكة والسويداء والقامشلي.

وسيم العدوي

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