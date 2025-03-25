القوات الروسية تطهر 10 بلدات وقرى من قوات نظام كييف في كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تطهير 10 بلدات وقرى من قوات نظام كييف في مقاطعة كورسك جنوب غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: إنه “تم خلال الـ 48 ساعة الماضية تحرير 10 بلدات وقرى وهي أباناسوفكا وبياخوفكا وفيشنيوفكا وفيكتوروفكا وفزابنويه وغوردييفكا وكراسنو أكتيابرسكويه وأوبوخوفكا وسناغوست والعاشر من أكتوبر”.

وأضاف البيان: إن القوات الروسية تصدت لهجومين شنتهما قوات كييف على بلدتي فاناسيفكا وسناغوست، وأحبطت محاولة للهجوم على بلدة أولغوفكا كما صدت 4 محاولات لاختراق حدود روسيا في منطقتي نوفي بوت وميدفيجي الحدوديتين.

وبلغ إجمالي الخسائر الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية على محاور القتال في كورسك 300 جندي، فيما تم تدمير 5 دبابات ومحطتي حرب إلكترونية ومدافع وآليات أخرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen