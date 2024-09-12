تنديد دولي باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لموظفي الأمم المتحدة في غزة

برلين-سانا

ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لموظفي الأمم المتحدة في غزة، واصفاً الحادثة بالمروعة.

وقال بوريل في منشور على منصة إكس تعليقاً على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في النصيرات وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصاً، بينهم موظفون في الأونروا: إن “تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وخاصة حماية المدنيين لا يمكن ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقبله”.

من جانبها اعتبرت ألمانيا أن استهداف ستة من موظفي الأمم المتحدة في غزة هو أمر غير مقبول إطلاقاً، داعية “إلى حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة”.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: ” إن على العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ألا يكونوا إطلاقاً ضحايا للصواريخ”، مشيرة إلى أن الأونروا تقدم مساعدات حيوية في غزة، ولديها تفويض من الأمم المتحدة للقيام بذلك، وبالتالي يجب حماية موظفيها.

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