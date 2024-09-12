تنظيم 22 ضبطاً تموينياً بدير الزور

دير الزور-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور 22 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار أسبوع شملت حيازة مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، وأخرى مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وتقاضي سعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة مهنة دون سجل تجاري.

وأشار إلى أن الضبوط طالت كذلك عدداً من المخابز بمخالفات نقص بوزن ربطة الخبز وإنتاج خبز سيئ الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل.

إبراهيم الضلي

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