محافظ الحسكة: التركيز على تنفيذ مشروعات تعزز البنى التحتية

الحسكة-سانا

أكد محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح أنه يجري التركيز حالياً على تنفيذ مشروعات ذات أولوية بالتعاون مع المنظمات الدولية تعزز البنى التحتية كالصرف الصحي والمياه والكهرباء وغيرها.

وخلال جولة على عدد من المشروعات الخدمية المنفذة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” شملت المركز الطبي المحدث، وعدداً من مراكز “سوا شباب” التابعة لجمعية المودة الخيرية ومشروع مد واستبدال شبكة الصرف الصحي أشار المحافظ إلى أنه يتم حالياً استكمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الحسكة بالتعاون مع المنظمات، حيث تم مد واستبدال 20 كم من شبكة الصرف.

ودعا صيوح إلى ضرورة زيادة دعم القطاع الصحي وخاصة تزويد المركز الطبي المحدث “اللؤلؤة” وسط مدينة الحسكة بالمعدات والمستلزمات الطبية والإسراع بتأهيل الطابق الثالث فيه لتحويله إلى مشفى وطني.

بدورها أكدت مديرة مكتب منظمة “اليونيسيف” في الحسكة جولي فارندا استمرار تقديم الدعم للمشاريع التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع لجنة الإغاثة الفرعية وبإشراف المحافظة، منوهة بأهمية الجولات في المشاريع التي تدعمها المنظمة بالمجالات الصحية والتعليمية ومشاريع تنمية قدرات الشباب.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف استمرار العمل بتأهيل وصيانة الطابق الثالث من المركز الطبي المحدث وخلال شهرين سيكون بالخدمة، وهو مخصص للأمراض الداخلية والأطفال، وسيتم توسيع القسم الخاص بالحواضن، وتسعى المديرية لتأهيل الطابق الرابع ليكون خاصاً بالعمليات الجراحية بدعم من المنظمات الدولية.

وأشار رئيس مجلس مدينة الحسكة المهندس عدنان خاجو إلى أن مشروع الصرف الصحي الذي ينفذ حالياً يتضمن مد واستبدال شبكة صرف صحي في حي المريديان بطول 2 كم لمعالجة وحل مشاكل الصرف الصحي في المنطقة وربط شبكة الحي بالشبكة الجديدة.

ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية المودة الخيرية سعد سلو في تصريح مماثل إلى أنه تم افتتاح 7 مراكز في المحافظة تركز على تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم، من خلال تنفيذ دورات مجانية في عدد من المجالات.

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