واشنطن-سانا

جددت روسيا التأكيد على أن جميع المبادرات لوقف إطلاق النار في أوروبا الشرقية دون الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية الروسية مستحيلة.

وذكر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف في تصريح صحفي اليوم حسب وكالة سبوتنيك “أن جميع مخططات أو مبادرات السلام لوقف إطلاق النار في أوروبا الشرقية دون الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية لروسيا هي ببساطة مستحيلة”.

وشدد السفير الروسي أيضاً على أن المؤتمرات لن تفيد بغض النظر عن مدى بريق تسميتها، وأنه كما حدث خلال الحرب الوطنية العظمى يجب القضاء على الفاشية، وتحقيق أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل وهذا هو بالضبط ما سيحدث.

وأكد أنتونوف أن الهجوم بدون هدف الذي شنته القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك أظهر أنه من المستحيل التفاوض مع الإرهابيين، مضيفاً: إنه “يجب تدمير الإرهابيين وضربهم بقوة أكبر حتى لا يتكرر الهجوم الاستفزازي الذي لا هدف له على مقاطعة كورسك مرة أخرى”.

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