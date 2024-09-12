ارتفاع أسعار النفط

طوكيو-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف من تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني صعدت 24 سنتاً أو 0.43 بالمئة إلى 70.86 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر تشرين الأول 20 سنتاً أو 0.30 بالمئة إلى 67.52 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة مع إغلاق المنصات البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتعطل عمليات التكرير بسبب وصول الإعصار فرنسين إلى اليابسة في جنوب لويزيانا أمس.

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