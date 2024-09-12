بزشكيان: التعاون بين دول المنطقة يعزز الأمن ويحبط مؤامرات العدو

بغداد-سانا

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن اتفاق كبار المسؤولين في إيران والعراق على وضع خطة إستراتيجية شاملة طويلة المدى لتطوير العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن قادة البلدين لديهم إرادة جادة لحل المشاكل ورفع مستوى العلاقات الثنائية.

وخلال لقائه مع فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس أشار بزشكيان إلى أنه كان مهتماً بزيارة دولة صديقة قبل السفر إلى نيويورك وقال: “بناء على ذلك فقد اخترنا العراق الذي هو وطننا الثاني”.

وبخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكد أنه لا يمكن تبرير جرائم الكيان الصهيوني في غزة بأي معيار، مضيفاً: “إن الصهاينة يرتكبون جرائم ضد الأبرياء في غزة بأكثر الطرق وحشية، وإذا أراد أهل غزة الدفاع عن أنفسهم فيتهمون من قبل حماة الكيان الصهيوني بالإرهاب”.

وأوضح الرئيس الإيراني أنه لو تعاونت دول المنطقة فبإمكانها تقويض هيمنة العالم الغربي وقال: “بالوحدة السياسية والتعاون الاقتصادي يمكننا تعزيز الرخاء والراحة والأمن في المنطقة، وبهذه الطريقة نحبط مؤامرات العدو”.

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