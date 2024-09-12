خمسة شهداء في قصف الاحتلال حي الزيتون ومخيم جباليا

القدس المحتلة-سانا

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة وحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وذكرت وكالة وفا أنه استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلاً في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

وفي حي الزيتون استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شارع كشكو في الحي.

كما قصف الاحتلال مباني سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، وأغار طيرانه على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتعرض حي الصبرة جنوب مدينة غزة للقصف المدفعي.

ومنذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، استشهد 41020 فلسطينياً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94925 آخرون، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen