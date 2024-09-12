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الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 4 درجات مئوية

2024-09-12

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية، ومعتدلاً ليلاً بشكل عام، ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والمساء تتجاوز سرعتها/55 كيلو متراً بالساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

 الخميسالجمعةالسبت
دمشق35 / 2234 / 1934 / 18
القنيطرة30 / 1829 / 1729 / 17
درعا34 / 2233 / 1932 / 18
السويداء32 / 2130 / 1829 / 17
حمص32 / 2031 / 2131 / 19
حماة34 / 2233 / 2332 / 21
الحسكة38 / 2139 / 2140 / 20
اللاذقية33 / 2432 / 2532 / 25
طرطوس33 / 2432 / 2532 / 25
حلب33 / 2334 / 2334 / 22
إدلب32 / 2133 / 2232 / 21
دير الزور38 / 2539 / 2539 / 24
الرقة36 / 2337 / 2337 / 2

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