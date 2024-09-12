روسكوسموس: مركبة الفضاء سويوز إم إس26 الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” اليوم التحام مركبة الفضاء “سويوز إم إس26” بمحطة الفضاء الدولية.

وذكرت روسكوسموس في بيان وفقاً لوكالة سبوتنيك أنه “كان على متن المركبة رائدا الفضاء الروسيان أليكسي أوفشينين وإيفان فاغنر ورائد الفضاء الأمريكي دونالد بيتيت” مشيرة إلى أن هذا هو الإطلاق الرابع والمهمة الثالثة لأوفشينين إلى محطة الفضاء الدولية.

ووفقاً لروسكوسموس فإنه سيتعين على رواد الفضاء الروس خلال هذه الرحلة إجراء أكثر من 40 تجربة علمية، ثلاث منها لم يتم إجراؤها من قبل في المحطة بالإضافة إلى ذلك من المقرر أن ينطلقوا إلى الفضاء الخارجي في كانون الأول المقبل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen