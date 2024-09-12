ريابكوف: التصريحات الأمريكية حول تزويد أوكرانيا بصواريخ أتاكمس جزء من الحرب النفسية

موسكو-سانا

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تصريحات واشنطن حول أنها تدرس السماح للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية بالصواريخ الأمريكية “أتاكمس” بأنها جزء من الحرب النفسية الهجينة”.

ونقل موقع قناة “ار تي عن ريابكوف قوله للصحفيين اليوم: إن “مثل هذه الإشارات والأعمال الأخرى التي نراها أيضاً، والتي لها طابع تصعيدي وهذا التصريح لن يغير نهجنا بل سيزيد من المخاطر، بما في ذلك على الولايات المتحدة نفسها وحلفائها ووكلائها وأتباعها”.

وأضاف ريابكوف: إنه إذا كانت الولايات المتحدة تهتم بتعزيز أمنها فعليها أن تتخلى عن مثل هذه الاستفزازات والامتناع عن توريدات الأسلحة لأوكرانيا التي قد تشجع كييف على خطوات من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من تصعيد الوضع.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس أن إدارته تدرس مسألة رفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية وخصوصاً صواريخ “أتاكمس” لتكون قادرة على ضرب الأراضي الروسية بها.

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