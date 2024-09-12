معرض حرف تقليدية قديمة وبازار أشغال يدوية وأمسيات تراثية ضمن احتفالية قصر الزهراوي بحمص القديمة

حمص-سانا

يُسلط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية بالشراكة مع محافظة ومجلس مدينة حمص الضوء على المعالم الأثرية في حمص عبر “احتفالية قصر الزهراوي” في الفترة الممتدة من 8 حتى 12 أيلول الحالي.

وتأتي الاحتفالية ضمن مشروع التخطيط التشاركي المجتمعي لأحياء حمص حيث تتضمن بازاراً لعرض أهم المنتجات الحرفية والتقليدية المرتبطة بتراث المحافظة ولوحات لمعالم أثرية من المدينة وصور لأعلامها التاريخيين بالإضافة لعروض موسيقية وتراثية في فناء قصر الزهراوي بحمص القديمة.

وأشار سليمان الإبراهيم مسؤول الحوكمة المحلية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة الوسطى في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الفعالية مبادرة انطلقت من المجتمع المحلي كجزء من مشروع التخطيط التشاركي مع محافظة حمص ومجلس المدينة لتبرز جمالية وأهمية عدة معالم أثرية في حمص وأهمها قصر الزهراوي الذي يعود عمره إلى 750 عاماً حيث تم التنسيق مع المحافظة ومجلس المدينة لإجراء حملة نظافة وإنارة للقصر.

كما تم تجهيز فيديو تعريفي عن تاريخ القصر واختيار عدد من المهن التقليدية والتراثية لعرضها ضمن معرض وبازار بالإضافة إلى لوحات تضيء على المعالم الأثرية لحمص وبعض أعلامها التاريخيين بمرافقة موسيقية عبر أمسيات تراثية يومية.

الباحث غازي حسين آغا عضو الجمعية التاريخية بحمص أشار إلى أن جناح الجمعية تضمن منشورات أعداد مجلة البحث التاريخي ومؤلفات لكتب عن حمص بالإضافة لمعروضات طوابع وعملات قديمة ومخطوطات قديمة كان يمنحها الشيخ لتلامذته بعد قضائهم 12 عاماً في العلم والتربية والتهذيب.

ولفت ياسر السباعي مسؤول الفنون التشكيلية في الجمعية التاريخية إلى قسم اللوحات والصور القديمة للمعالم الأثرية بالإضافة لقسم “الأمثال الشعبية من الديار الحمصية ” والذي يضم 24 لوحة كاريكاتير تمثل كل منها مثلاً شعبياً من حمص بطريقة الرسم.

وعرض خالد خياري مجموعة مميزة من مقتنياته من النحاسيات والشرقيات تنوعت بين أدوات منزلية قديمة تستخدم لحفظ وإعداد الطعام وصمديات وخناجر ودلات قهوة ومطحنة قديمة للبن العربي.

وفي قسم الحرف التراثية استعرضت مديحة عنتر من قرية الزارة مراحل نسج السجاد اليدوية بدءاً من غسل الصوف وتمشيطه وتجديله مروراً بغزله على يد مجموعة من نساء القرية شتاء وانتهاء بصبغه وحياكته ونسجه بألوان وأشكال جميلة لافتة إلى تراجع الحرفة بسبب نقص المعدات والأدوات كدولاب الغزل والنول.

وفي بازار الأشغال اليدوية أعربت سوزان نكدلي عن سعادتها بالمشاركة عبر باقة منوعة من الهدايا والصمديات واللوحات المصنوعة من أسلاك النحاس والخرز والحجر الطبيعي لافتة إلى ضرورة تشجيع الشباب على ابتكار الأفكار الجديدة وترجمة إبداعهم على أرض الواقع عبر معارض وبازارات تشجعهم وتدعم إبداعهم.

بدوره لفت رامز الحسين مدير مشروع مدى الثقافي إلى مشاركة فرقة “مدانا أمل” بالمبادرة عبر أمسية موسيقية غنائية تضمنت أغاني تراثية وطربية بشكل متناغم مع عراقة وتاريخ المكان.

رشا محرز

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