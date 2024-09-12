بنسبة 30 بالمئة… سامسونغ تعتزم خفض عدد موظفيها عالمياً

سيئول-سانا

تعتزم شركة سامسونغ الأكبر عالمياً في تصنيع الهواتف المحمولة والتلفزيونات ورقائق الذاكرة تقليص عدد موظفيها بنسبة 30 بالمئة في أنحاء العالم.

ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما: إن “الشركة وجهت شركات تابعة لها في أنحاء العالم بخفض عدد موظفي المبيعات والتسويق بنحو 15 بالمئة والموظفين الإداريين بما يصل إلى 30 بالمئة”.

وأوضح أحد المصادر أن “الخطة التي ستنفذ بنهاية هذا العام ستؤثر في وظائف في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وإفريقيا”.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن “التعديلات المدخلة على عدد الموظفين في بعض العمليات على الصعيد العالمي اعتيادية” لافتة إلى أنه “لا توجد أهداف محددة للخطط ولن تؤثر على العاملين في قطاع الإنتاج”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen