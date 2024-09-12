الصين تعرب عن رفضها القاطع للتدخلات الأمريكية في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

أعربت الصين عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للتدخلات الأمريكية في شؤونها الداخلية وخاصة فيما يتعلق بممارسة التلاعب بقضايا هونغ كونغ.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها في مؤتمر صحفي رداً على تمرير مجلس النواب الأمريكي “مشروع قانون تصديق مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري”: إن “هذا المشروع يعد تسييساً واستغلالاً للتعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي ويشوه عمداً مصداقية مؤسسات هونغ كونغ الخارجية وهو ذو طبيعة سيئة للغاية” مشددة على أن “مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى الإضرار بمصالح واشنطن”.

وأضافت المتحدثة: إن الصين قدمت احتجاجات رسمية إلى الولايات المتحدة بهذا الشأن وطالبتها بالتوقف عن دفع مشروع القانون حتى لا يتسبب في ضرر أكبر لاستقرار وتنمية العلاقات الصينية الأمريكية مؤكدة أن بلادها ستتخذ إجراءات مضادة عملية وفعالة في حال أصرت واشنطن على المضي قدماً في هذا المسار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen