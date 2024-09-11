مباحثات سورية روسية لتطوير علاقات التعاون الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق يفغيني كوزلوف، التعاون القائم بين سورية وروسيا في المجال الزراعي، وتبادل المنتجات وتطوير العلاقات، بما يخدم مصلحة البلدين في المرحلة القادمة.

وأكد الوزير متانة العلاقات بين البلدين وعراقتها وضرورة تطويرها، بما يخص الجانب الاقتصادي وخاصة الزراعي، وتسريع توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي التي تساعد على تنظيم العمل وتحديد الإجراءات لتسهيل عمليات التبادل التجاري، مبدياً استعداد الوزارة لكل أشكال التعاون لدفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام.

وأشار المهندس قطنا إلى الحاجة للأعلاف والأسمدة والمبيدات والبذار وخاصة بذار البطاطا والخضار خلال الفترة القادمة، مع الاستعداد لتصدير العديد من المنتجات إلى الأسواق الروسية وفق الروزنامة الزراعية لهذا العام، حيث سيصدر الفائض من زيت الزيتون حصراً عبر عبوات صغيرة في معامل الفلترة والتعبئة المحلية المرخصة، وفق المواصفات القياسية بهدف الحفاظ على اسم المنتج المحلي.

وتطرق الوزير لأهمية التوافق على أنظمة الحجر الزراعي وتوحيد نماذج الشهادات الصحية، وإعداد برنامج متكامل لتعزيز وتطوير المخابر النباتية والبيطرية، وتبادل الأبحاث العلمية لنقل الخبرات وتحسين الأصناف، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية في ظل التغيرات المناخية.

وأكد كوزلوف أهمية تطوير العلاقات الزراعية بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما، بهدف زيادة الإنتاج وتبادل المنتجات، وضرورة عقد اجتماعات دورية بين الفنيين لعرض كل ما هو جديد وتذليل كل المعوقات.

واستعرض رومان غروشكوف ممثل وزارة الزراعة بروسيا الاتحادية في دمشق، أهم محاور التعاون المطروحة ودور كل جهة لتعزيز العلاقات المستقبلية.

شارك في الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف، ومديرو وقاية النبات والإنتاج النباتي والتخطيط والتعاون الدولي والإنتاج الحيواني.

غصوب عبود

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