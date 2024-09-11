لضبط انبعاث الغبار والغازات الصناعية… انتهاء صيانة الفلتر الكهربائي لدى إسمنت طرطوس

دمشق-سانا

أنهت الورشات الفنية في معمل إسمنت طرطوس بخبرات وطنية أعمال صيانة الفلتر الكهربائي والمحولات الستاتيكية في الخط الثالث فيه، وأعادت تشغيله صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الصناعة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن أعمال الصيانه جرت بجهود عمال وفنيين خلال مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام، وأنه بنتيجة التشغيل حققت هذه الأعمال الأهداف المرجوة منها في ضبط معدل انبعاث الغبار والغازات الصناعية وفق المعايير البيئية العالمية، بما يضمن سلامة البيئة المحيطة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” العمل على تركيب فلاتر قماشية في معامل الشركة كافة، ما سينعكس بشكل إيجابي على البيئة المحيطة بها وفق الخطة الزمنية المبرمجة لهذه الغاية.

لؤي حسامو

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