بيسكوف: موسكو سترد بالشكل المناسب على أي هجوم أوكراني محتمل

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بلاده سترد بالشكل المناسب على سماح واشنطن بأي هجوم أوكراني محتمل في عمق الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى.

وقال بيسكوف في إحاطة إعلامية اليوم في موسكو: إن الرد على الهجمات الأوكرانية سيكون مماثلاً، مشيراً إلى أنه ليست هناك حاجة لتوقع أي إجابات عن كل هذه التصرفات، إذ إن العملية العسكرية الخاصة هي الرد على كل هذه الإجراءات”.

وأوضح بيسكوف أن كل قرار مماثل يتخذه الغرب الجماعي ثم يُنسب إلى أوكرانيا هو تأكيد إضافي على ضرورة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وعدم وجود بدائل لها.

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يفترض أن الولايات المتحدة قررت بالفعل رفع القيود المفروضة على استخدام صواريخ “أتاكمز”لشن هجمات على الأراضي الروسية من أوكرانيا، وقال: إنه على الأرجح تم اتخاذ كل هذه القرارات بالفعل بدرجة عالية من الاحتمال، وفي الوقت الحالي تجري حملة إعلامية لإضفاء الطابع الرسمي على القرار الذي تم اتخاذه بالفعل، مبيناً أن تورط الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الصراع حول أوكرانيا هو أمر مباشر.

من جهة ثانية ذكر بيسكوف أن المعلومات المتعلقة بتوريد الصواريخ الإيرانية المزعومة إلى روسيا لا أساس لها، وأن الجيش الروسي يمتلك ترسانة كاملة من كل الوسائل اللازمة لمواصلة العملية العسكرية الخاصة.

وحول الانتخابات الأمريكية المقبلة أشار بيسكوف إلى أن موقف الكرملين واضح تماماً من تلك الانتخابات، وقال: إن الولايات المتحدة ككل بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه المرشحان تحافظ على موقف سلبي وغير ودي تجاه روسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen