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تصفيات آسيا لمونديال 2026.. فوز إيران على الإمارات وأوزبكستان على قرغيزستان وتعادل قطر وكوريا الديمقراطية

2024-09-10

عواصم- سانا

فاز المنتخب الإيراني على مضيفه الإماراتي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على استاد “هزاع بن زايد” في الإمارات العربية المتحدة في إطار تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدف الفوز الوحيد للمنتخب الإيراني مهدي قائدي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي المباراتين الأخريين ضمن المجموعة ذاتها فازت اوزبكستان على مضيفتها قرغيزستان 3-2 وتعادلت قطر مع كوريا الديمقراطية 1-1 في بيونغ يانغ.

وتتصدر اوزبكستان المجموعة برصيد 6 نقاط تليها ايران بذات الرصيد ومن ثم الإمارات بـ 3 نقاط وكوريا الديمقراطية وقطر بنقطة واحدة وقرغيزستان بلا نقاط.

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