فوز الأردن على فلسطين في تصفيات مونديال 2026 الآسيوية

كوالالمبور-سانا

تغلب منتخب الأردن على نظيره الفلسطيني (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم في استاد كلفت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل للمنتخب الأردني يزن النعيمات هدفين في الدقيقتين /5/ و/50/ ونور الدين الروابدة في الدقيقة 72 من عمر المباراة فيما سجل وسام أبو علي هدف فلسطين الوحيد عند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

وبذلك يتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط متجاوزا بفارق الأهداف منتخب كوريا الجنوبية الذي تغلب بدوره على نظيره العماني (3-1) مساء اليوم أيضا.