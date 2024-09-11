العراق والكويت يتعادلان في تصفيات مونديال 2026 الآسيوية

الكويت- سانا

تعادل منتخبا العراق والكويت بلا أهداف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في الكويت ضمن الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفي الدقيقة السابعة من عمر المباراة تلقى العراق ضربة موجعة مبكرا بطرد مدافعه ريبين غريب سولاقا ولكن رغم ذلك صمد أمام الكويت.

وبهذه النتيجة رفع العراق رصيده إلى أربع نقاط ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف كل من منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية.

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