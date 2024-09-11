ثقافة القانون…( الهبة والوصية والإرث ) دراسة منهجية في المحطة الثقافية في جرمانا

دمشق-سانا

تطرقت المحاضرة التي أقامتها الأمانة السورية للتنمية وجمعية ومضات والمحطة الثقافية في جرمانا إلى فكرة تعميق الثقافة القانونية إضافة إلى الأدبية بأشكالها وأجناسها المختلفة لتكوين المعرفة الإنسانية والاجتماعية.

وأوضحت المحامية ربا جربوع من الأمانة السورية للتنمية أن الثقافة لا تقف عند حد معين فلابد من توضيح النظم والقوانين وأن يعرف المجتمع ما لها وما عليها وترتيباتها القانونية ومن بينها كمثال “الهبة” التي تتعامل بها كثير من المجتمعات وهي تقديم الإنسان تبرعات للإنسان،

وعناصرها هي الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب سواء كان هناك شروط أم لا، ضمن نوايا المتبرع الإيجابية التي تأتي بالتراضي وبشكل غير مخالف للقوانين والمبادئ العامة في العقود، إضافة إلى ثقافات أخرى يمكن أن تحصل بين الواهب والموهوب لتحسين مشاريع اجتماعية وثقافية وإنسانية.

وأضافت المحامية جربوع أن هناك أسسا لا يعرفها كثيرون من أفراد المجتمع في تقديم الوصية بشكل إيجابي وصحيح ووسائل نجاحها وبطلانها في كل البيئات والاتجاهات الدينية والاجتماعية والاخلاقية إضافة إلى ما يمكن أن يتعامل به المجتمع خلال الإرث ونقل ممتلكات المتوفى لورثته والسبل الاجتماعية والقانونية لكي تصل إلى مسار صحيح.

رئيس مجلس إدارة جمعية ومضات وديع شماس أشار إلى ضرورة عدم اقتصار الثقافة على الشعر والأدب فقط بل لابد من تسليط الضوء على كل المعارف التي تصل بالمجتمع إلى الوعي والنجاح وهذا ما هدفت له هذه المحاضرة، مشيراً إلى أن الثقافة هي عنوان حضارة المجتمع.

محمد خالد الخضر

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