القوات اليمنية تسقط طائرة أمريكية مسيرة في محافظة مأرب

صنعاء-سانا

أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة أمريكية مسيرة من طراز “أم كيو 9” أثناء قيامها بأعمال عدائية في محافظة مأرب.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان اليوم “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن نجحتِ الدفاعاتُ الجويةُ اليمنية بإسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ أثناءَ قيامِها بأعمالٍ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ مأرب” مشيرة إلى أن هذه الطائرة هي الثامنةُ من هذا النوعِ التي تنجحُ بإسقاطِها إسنادًا لغزة.

وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ أنها مستمرة بتعزيزِ قدراتِها الدفاعيةِ للتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ والردِّ عليه باستهدافِ تحركاتِه العسكريةِ المعاديةِ في منطقةِ العملياتِ البحرية.

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