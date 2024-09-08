تمديد فترة التسجيل في الثانويات المهنية حتى 12 أيلول الجاري

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية فترة التسجيل في الثانويات المهنية للصف الأول الثانوي “الفترة الثانية” حتى يوم الخميس المقبل الموافق لـ 12 من الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان أن عملية فرز الطلاب تجري من قبل مديريات التربية يوم السبت الموافق لـ 14 أيلول حيث تعلن نتائجه صباح يوم الاثنين 16 أيلول مشيرة إلى أن إجراءات تسجيل الطلاب تستكمل لغاية يوم الخميس 26 بدلاً من 19 من هذا الشهر المحدد مسبقاً، كما تمدد فترة التحويل الصحي حتى تاريخ 26 أيلول.

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