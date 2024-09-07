منتخب سورية للناشئين بكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا بفوزه على البحرين

عمان-سانا

تأهل منتخب سورية للناشئين بكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن بعد فوزه على منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل لمنتخبنا محمود الحسن في الدقيقة 70 وعبد الرحمن ديناوي في الدقيقة 92.

وكان منتخبنا تعادل في مباراته الأولى مع نظيره الفلسطيني بهدف لمثله.

وتصدر منتخبنا ترتيب فرق مجموعته بأربع نقاط يليه المنتخب الفلسطيني بنقطتين والمنتخب البحريني بنقطة واحدة.

وسيقابل منتخبنا في نصف النهائي المنتخب اليمني، ويلعب في المباراة الأخرى منتخبا العراق والسعودية.

ويشارك في البطولة 9 منتخبات قسمت إلى ثلاث مجموعات حيث حل منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب البحرين وفلسطين، وسيتأهل الأول مباشرة إلى نصف النهائي إضافة إلى أفضل ثان من المجموعات الثلاث في ختام الدور الأول.

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