حسومات وعروض ترويجية في معرض “أهلاً مدرستي” بمدينة حمص

حمص-سانا

بمشاركة 40 شركة وبحسومات تشجيعية انطلقت اليوم بمدينة حمص فعاليات معرض “أهلاً مدرستي” في فندق حمص الكبير.

المعرض الذي تنظمه مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات للموسم الثالث يضم تشكيلة واسعة من القرطاسية واللوازم المدرسية، إضافة إلى بعض أصناف الغذائيات والمنظفات.

رئيس مجلس محافظة حمص فواز الهاشمي أشار في تصريح لوسائل الإعلام إلى الحسومات التي يشهدها المعرض ولا سيما القرطاسية واللوازم المدرسية، والتي تصل حتى 40 بالمئة.

مدير مؤسسة الموصلي للمعارض والمؤتمرات فراس الموصلي لفت إلى أن أهمية هكذا معرض تأتي بالتزامن مع افتتاح المدارس ومن تنوع منتجاته التي تلبي احتياجات الأسرة من اللوازم المدرسية وبحسومات مقبولة.

المشاركة هديل الناصر المشرفة على بيع منتجات معمل لصناعة الدفاتر في حلب لفتت إلى أن الحسومات تصل إلى 40 بالمئة على مختلف الأنواع والقياسات.

وقال محمد شرفو من شركة لإنتاج الحقائب المدرسية بدمشق: إن الشركة تقدم حسومات تصل حتى 14 بالمئة، وبكفالة لمدة عامين.

بينما شاركت رفاه الجندلي صاحبة متجر للألبسة المدرسية بالمعرض وهي تسوق منتجات عدد من الشركات من دمشق وحلب وبأسعار تشجيعية.

وفي جناح شركة لإنتاج الكونسروة والمعلبات الغذائية لفتت آية الحسامي إلى أن الأسعار منافسة والجودة متوافرة بجميع الأصناف، كما توجد حملة تذوق للمنتجات خلال المعرض.

المشرفة على جناح شركة لإنتاج المنظفات من دمشق ميس عديرة نوهت بالحسومات على مختلف أصناف المنظفات التي تقل بنحو 50 بالمئة عن السوق.

من جهته المشرف على جناح شركة تنتج الجوارب والألبسة الداخلية بشر مدور لفت إلى حسومات حتى 35 بالمئة على المنتجات، إضافة إلى عروض تشجيعية.

وتستمر فعاليات المعرض حتى الـ 14 من الشهر الحالي، ويستقبل زواره من الساعة الـ 11 صباحاً حتى الـ 11 مساءً.

تمام الحسن

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