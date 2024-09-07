مجموعة سياحية من جنسيات مختلفة تزور مدينة بصرى الشام

درعا- سانا

زارت اليوم مجموعة سياحية من جنسيات أجنبية عدة مدينة بصرى الشام، واطلعت على المواقع الأثرية فيها.

وفي تصريحات لمراسل “سانا” قال ديفيد كلاوديو هاربير موظف بريطاني: “استمتعت بالوقوف على معالم ضخمة ما زالت باقية منذ آلاف السنين”.

بدوره قال لي دونغ شين معالج فيزيائي صيني: “بصرى الشام لوحة فريدة تتعانق فيها الحضارات القديمة”، داعياً إلى ضرورة العمل من خلال المراسلين السياحيين على إبراز تاريخ الحضارات القديمة بكل تفاصيلها.

الفرنسي مورغان بورنين، أشار إلى ضرورة وقوف المنظمات الدولية المعنية بالشأن التراثي إلى جانب سورية لإعادة المواقع التي تم تخريبها إلى سابق عهدها مثل سرير بنت الملك لأنها تعتبر كنوزا عالمية.

الأمريكي ماثيو شارلز ديلاني، لفت إلى أنه اطلع على كنوز حضارية فريدة لأن بصرى القديمة هي متحف في الهواء الطلق يسعد المرء بالتجوال فيه.

رضوان الراضي

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