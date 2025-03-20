تكريم 150 من أبناء وبنات الشهداء الناجحين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في اللاذقية

اللاذقية-سانا

كرّمت مؤسسة الشهيد- فرع اللاذقية 150 من أبناء وبنات الشهداء الناجحين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي ضمن احتفالية في دار الأسد للثقافة تحت شعار “بالعلم والعمل نبني الوطن”.

وقال محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال في كلمته: “نحتفي اليوم بنجاح عدد من أبناء وبنات الشهداء المتفوقين ممن سطروا بتصميمهم وإرادتهم قصصاً في النجاح والتفوق رغم الظروف والإمكانيات المحدودة، ليكونوا قدوة لمن ينشدون الفوز في معركة الحياة”، مباركاً جهودهم وعائلاتهم وكل سوري يقف إلى جانب أبناء شرفاء سورية الذين ضحوا بأرواحهم فداء لوحدة شعبها وأرضها.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشهيد، فادي علوش في تصريح لمراسلة سانا أن هذا الحدث السنوي ما هو إلا عربون محبة ورسالة وفاء وإخلاص لكل قطرة دم شهيد روت أرض سورية.

وقال: “عهداً منّا أننا على خطاهم سائرون في سبيل إعلاء راية سورية التي سنعيد بناءها يداً بيد”.

وثمّنت الطالبة بتول إبراهيم في كلمة أبناء وبنات الشهداء القيم السامية والنبيلة التي يجسدها الشهداء بتضحياتهم، مؤكدة أن دماءهم منارة تضيء دروب النصر والمجد.

الطالب المتفوق في شهادة التعليم الثانوي، علي لؤي ديب عاهد روح والده الشهيد بمواصلة مسيرة النجاح والتفوق لحين تحقيق طموحه، لافتاً إلى أن التكريم ينطوي على قيمة معنوية كبيرة، ويشكل حافزاً على بذل المزيد من الجهود واستثمار الوقت بالعمل الجاد لتقديم الأفضل، بينما أشار الطالب علي زياد عبد الرحمن إلى أن التفوق هو ثمرة عوامل عدة، أهمها العزيمة والإرادة القوية، بالإضافة إلى أنه لا ينسى اهتمام والدته ومتابعتها الدائمة.

بدورهم أعرب عدد من الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي، محمد حربا ورهف محمد الأحمد وزينب عمار حبيب عن شكرهم للسيد الرئيس بشار الأسد على الرعاية والاهتمام بأبناء الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن.

وتضمن الحفل إلقاء كلمات حول عظمة الشهادة والشهيد وتقديس العلم وأهمية التفوق والتحصيل العلمي لدى أبناء الشهداء، وفقرة غنائية لكورال مؤسسة الشهيد وفرقة سورية بلدنا، بالإضافة إلى برومو تعريفي بأعمال وإنجازات مؤسسة الشهيد، وتكريم الإعلاميين الصغار من أبناء الشهداء الذين اتبعوا دورة الإعلامي الصغير.

غفار ديب

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