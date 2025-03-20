تأهيل مدرسة في بصرى الشام بدعم من المجتمع الأهلي

درعا-سانا

تم ترميم المدرسة التاسعة للتعليم الأساسي الحلقة الأولى في مدينة بصرى الشام بريف درعا بالتعاون بين المجتمع الأهلي والمجمع التربوي.

وأوضح مشرف المجمع رضوان محمود في تصريح لمراسل سانا أن عملية التأهيل شملت أعمال طلاء الأبواب والنوافذ وتركيب زجاج وصيانة المقاعد وتركيب أبواب حديدية للمخارج وصيانة كاملة لدورات المياه ووضع مواد عازلة على سطح المدرسة معتبراً أن التعاون المستمر مع المجتمع الأهلي أحد أهم العوامل لإنجاح العملية التربوية.

المتبرع موسى المحيميد لفت إلى أن الوقوف إلى جانب المؤسسات التربوية وتقديم الدعم لها هو واجب وطني وأخلاقي وقال “نحن لم نقدم إلا القليل لمنابر العلم ومصانع الرجال لإيماننا المطلق بأن تقدم الأمم يأتي من خلال أبنائها المتعلمين”.

رضوان الراضي

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