فوز عمال السويداء ببطولة نادي الرحى للواعدات بكرة القدم

السويداء-سانا

فاز فريق عمال السويداء ببطولة نادي الرحى التنشيطية بكرة القدم للواعدات التي أقامها بالتعاون مع اللجنة الفنية للعبة، وذلك بمشاركة ثلاثة أندية.

وجاء فريق العمال أولاً بعد تغلبه اليوم على فريق الرحى بثلاثة أهداف دون مقابل وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب مدينة المزرعة الرياضية، ليحقق فوزه الثاني بعد تغلبه في المباراة الماضية على نادي القريا بهدفين دون مقابل.

وحل فريق الرحى ثانياً جراء فوزه في مباراته الأولى على فريق القريا بنتيجة هدف دون مقابل.

وجرى في نهاية البطولة تتويج الفائزين بحضور عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء المحامي باسم حاطوم، ورئيسي اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي طارق العفيف والفنية لكرة القدم كمال مرشد، وعدد من رؤساء الأندية.

عمر الطويل

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