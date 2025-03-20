مصرع أربعة أشخاص وإصابة العشرات في فيتنام جراء الإعصار ياغي

هانوي-سانا

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب العشرات، جراء إعصار ياغي الذي اجتاح ساحل فيتنام الشمالي اليوم.

ونقلت رويترز عن وكالة الأرصاد الجوية في فيتنام قولها: أدى الإعصار ياغي الذي اجتاح شمال البلاد بعد ظهر اليوم وبرياح تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة إلى مصرع أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة 78 آخرين، فيما اعتبر 12 شخصا حسب مصادر مطلعة في عداد المفقودين في البحر.

بدورها أعلنت السلطات الفيتنامية أنها أجلت أكثر من 50 ألف شخص من مدن ساحلية، وأغلقت المدارس الثانوية في 12 منطقة بالشمال منها العاصمة هانوي، كما علقت العمل لعدة ساعات في أربعة مطارات منها مطار نوي باي الأكثر ازدحاماً في الشمال، حيث ألغيت فيه أكثر من 300 رحلة طيران.

وكان الإعصار ياغي القوي قد وصل بعد ظهر اليوم إلى سواحل فيتنام مخلفاً دماراً وأضراراً، بعد أن تسبب بمقتل شخصين وأضرار جسيمة في جنوب الصين.

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