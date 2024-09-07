ضمن فعاليات إكسبو سورية 2024 …  إطلاق برنامج دبلوم التصدير الاحترافي الإلكتروني

دمشق-سانا

أطلقت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات اليوم بالتعاون مع موسوعة المصدر السوري برنامج دبلوم التصدير الاحترافي الإلكتروني، وذلك ضمن فعاليات معرض الصادرات السورية إكسبو 2024 المقام حالياً في مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق.

و أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الاعمال، الدكتور محمد سامر الخليل أن الهدف من إطلاق الدبلوم ضمن معرض إكسبو سورية إتاحته لشريحة واسعة من الشركات و المتخصصين في مجال التصدير، وتهيئة كوادر متخصصة لزيادة المهارات وتطويرها في هذا المجال.

وبين الوزير الخليل أن دبلوم التصدير يضم محاور تدريبية عامة بمساعدة اختصاصيين دون الحاجة إلى التواجد المكاني، مشيراً إلى أنه يمكن للراغبين من كل المحافظات الالتحاق بالدبلوم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والتي تسعى إلى تطوير العملية التصديرية تزامناً مع معرض الصادرات السورية إكسبو 2024.

منار ديب

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