إخماد حريق بمعمل كرتون بمنطقة الباردة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء ريف دمشق بالتعاون مع فوج إطفاء دمشق اليومحريقاً نشب ضمن معمل كرتون ومستودع بكراج النخيل بمنطقة الباردة بريف دمشق.

وذكر العميد داؤد عميري في تصريح لمراسلة سانا أن الحريق نشب ضمن معمل كرتون ومستودع بالباردة، مبينا أن فوج إطفاء دمشق قام بمؤازة فوج الريف لإخماد الحريق والسيطرة عليه، لكون المواد التي يحتويها المعمل سريعة الاشتعال، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وتبريده.

ولفت العميد عميري إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات، ولم يتم تسجيل إصابات بشرية.

رحاب علي

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