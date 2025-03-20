السفير الجزائري بدمشق: سورية قدمت كل التسهيلات لمشاركة الجزائريين في الانتخابات الرئاسية لبلادهم

دمشق-سانا

يواصل الجزائريون المقيمون في سورية اليوم توجههم إلى مقر سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق للمشاركة بالانتخابات الرئاسية لبلاهم التي انطلقت عملية التصويت فيها للمقيمين في الخارج الإثنين الماضي وتختتم اليوم وفق قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

وفي تصريح لمراسلة سانا نوه سفير الجزائر بدمشق كمال بوشامة بالجهود الكبيرة والتسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية لمشاركة الجالية الجزائرية بالانتخابات الرئاسية لبلادهم بكل حرية ونزاهة، مؤكداً عمق العلاقات الجزائرية السورية وأن سورية بلد شقيق وحبيب لكل الجزائريين.

وأشار السفير بوشامة إلى أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية لاقت إقبالاً لافتاً من قبل الجزائريين المقيمين في سورية لتأدية واجبهم الوطني واختيار الشخص الأمثل الذي يقود البلاد وعلاقاتها نحو الازدهار والتطوير.

وبين السفير بوشامة أنه تم التحضير لهذا الاستحقاق الدستوري وبذل الجهود بكل الإمكانيات المتاحة لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الناخبين يتمتعون بكامل الحرية للتصويت لمرشحهم الانتخابي، حيث تم إجراء هذه الانتخابات على مدار ستة أيام لإتاحة الفرصة أمام الجزائريين المقيمين بمختلف المحافظات السورية للمشاركة بالانتخابات.

يشار إلى أن التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل الجزائر بدأ اليوم، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الجزائر أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الجزائرية لاختيار رئيس جديد للبلاد لولاية تمتد لخمس سنوات.

ريم حشمه

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