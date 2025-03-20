القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية واستهداف القوات الأوكرانية في عدة مناطق وتكبيدها خسائر كبيرة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: إنه “نتيجة للعمليات العسكرية النشطة التي قامت بها قوات “المركز” الروسية تم تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وحسب البيان “واصلت وحدات من قوات الجنوب التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وفيرخنيكامينسكوي وفيدوروفكا وغريغوروفكا وستوبوتشكي وبريدتشينو وراسنوغوروفكا وماكسيميليانوفكا وكاترينيفكا في الجمهورية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تصل إلى 810 عساكر ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و12 سيارة، وعدد من المدافع الميدانية ومستودع ذخيرة”.

بدوره، أعلن قائد قوات أخمات الروسية الخاصة نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة بوزارة الدفاع الروسية اللواء أبتي علاء الدينوف اليوم أن قواته دمرت دبابتين ومدفع هاون وعربة نقل ومنشأة مدفعية وطائرتين مسيرتين لقوات كييف في مقاطعة كورسك.

كما استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية ورشات إنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية “غروم-2” والطائرات دون طيار ومستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية الأجنبية، ومركز اتصالات عبر الأقمار الصناعية للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى البنية التحتية لمطار عسكري.

وأضاف البيان: إنه تم كذلك ضرب تجمعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 139 منطقة، وقامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بإسقاط ثلاث قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع وأربعة صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع و30 طائرة دون طيار.

وتابع: إن وحدات دنيبر استهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق نوفودانيلوفكا وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه وتياغينكا وسادوفوي في مقاطعة خيرسون.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكرياً وسبع مركبات وعدداً من المدافع ومحطة حرب إلكترونية من طراز إنكليف ومستودع ذخيرة ميدانياً.

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