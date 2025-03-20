الإعصار ياغي يضرب فيتنام بعدما تسبب بمقتل شخصين في الصين

هانوي-سانا

وصل الإعصار ياغي القوي بعد ظهر اليوم إلى سواحل فيتنام، مخلفا مزيداً من الدمار بعد أن تسبب بمقتل شخصين وبأضرار جسيمة في جنوب الصين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية قولها: إن الإعصار ضرب مقاطعات كوانغ ينه وهاي فونغ في شمال البلاد، حيث اقتلعت الرياح العاتية المصحوبة بالأمطار الغزيرة آلاف الأشجار والأسقف المعدنية واللوحات الإعلانية، حاملة في طريقها القوارب في البحر.

ومن المتوقع أن يتوجه الإعصار ياغي في وقت لاحق إلى منطقة خليج هالونغ المدرجة في لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

ودعا رئيس الوزراء الفيتنامي بام مين شين قبل وصول الإعصار السلطات المحلية إلى إجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر، وطلب من سكان آخرين البقاء في منازلهم.

وقد أجلي بالفعل نحو عشرين ألف شخص ونقلوا إلى مناطق أكثر أمناً وعلى ارتفاع أعلى في شمال هاي فونغ وتاي بيت وهانوي، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.. وقد فتحت لهم مؤقتا أبواب المدارس وروضات الأطفال ومقار إدارات رسمية أخرى.

وأغلقت أربعة مطارات في شمال البلاد، من بينها مطار نوي باي الدولي في العاصمة، ومنعت الملاحة البحرية منذ أمس.

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