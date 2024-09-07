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هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب مدينة تركية

2024-09-07

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا دون ورود تقارير أولية عن ضحايا أو خسائر.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن إدارة الكوارث والطوارئ “آفاد” قولها في بيان: إن هزة أرضية قوتها 5 درجات ضربت قهرمان مرعش ومركزها قضاء بازارجيك التابع للمدينة.

وأشار البيان إلى أن الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي بيان لاحق أفادت “آفاد” بأنه لا توجد خسائر حتى الساعة جراء الهزة الأرضية، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

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