إصابة شخصين جراء عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب شخصان جراء تجدد العدوان الإسرائيلي على بلدات وقرى في قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة قولها في بيان: إن “تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة كفركلا أدى إلى إصابة مواطن بجروح، في حين أدى القصف الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة برج الملوك إلى إصابة شخص آخر بحالة اختناق”، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى مرجعيون الحكومي للعلاج.

كما شن طيران العدو الإسرائيلي أكثر من عشر غارات على الوادي الواقع ما بين بلدتي فرون وصريفا.

وكان طيران العدو الإسرائيلي استهدف في وقت سابق اليوم بلدات ومناطق عدة في جنوب لبنان ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة.

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