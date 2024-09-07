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إصابة خمسة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في دوار البانوراما بمدينة درعا

2024-09-06

درعا-سانا

أصيب 5أشخاص بجروح طفيفة مساء اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب دوار البانوراما في مدخل مدينة درعا الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا أنه تم زرع العبوة بجوار شجرة في المنطقة التي تشهد اكتظاظاً في ساعات المساء، حيث انفجرت ونجم عنها إصابة 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة نقلوا إلى مشفيي درعا الوطني والرحمة الخاص.

وكان ثلاثة عناصر من مرتبات فرع الأمن السياسي استشهدوا صباح أمس برصاص مجموعة إرهابية قرب جسر صيدا أثناء توجههم إلى عملهم في مركز نصيب الحدودي مع الاردن.

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